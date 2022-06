Elezioni comunali Appiano 2022, è ufficiale: Rusconi è il nuovo sindaco

Una corsa a due per la poltrona di sindaco alle elezioni comunali Appiano 2022. I residenti infatti sono stati chiamati a scegliere tra Fabrizio Rusconi ("Insieme per Appiano") e Sara Volonterio ("La Nuova Appiano"). Alle 14 è iniziato lo spoglio delle schede ai seggi elettorali: nella giornata di ieri, domenica 12 giugno 2022, ha votato il 41,11% degli aventi diritto, in calo rispetto a cinque anni fa (49,76%).

Elezioni comunali Appiano 2022

ORE 16. La vittoria di Fabrizio Rusconi è ufficiale. E' l'assessore uscente il nuovo sindaco di Appiano Gentile. Ha votato per Rusconi "Insieme per Appiano" il 66% dei votanti (1.873) e per Volonterio "La Nuova Appiano" il 34% (965).

ORE 14.40 Alle 14 è cominciato lo spoglio delle schede elettorali. Da quanto è stato registrato dai primi scrutini, sarebbe nettamente avanti il candidato Rusconi.

SCATTI DAL SEGGIO

Luigi Caldi, Fulvia Pagani e Davide Belluschi sembrano essere i candidati consiglieri comunali che hanno raccolto per il momento maggiori preferenze. I primi dati:

Seggio 1: Rusconi 220, Volonterio 126 DATO DEFINITIVO

Seggio 2: Rusconi 309, Volonterio 153 DATO DEFINITIVO

Seggio 3: Rusconi 328, Volonterio 172 DATO DEFINITIVO

Seggio 4: Rusconi 413, Volonterio 186 DATO DEFINITIVO

Seggio 5: Rusconi 303, Volonterio 162 DATO DEFINITIVO

Seggio 6: Rusconi 301, Volonterio 166 DATO DEFINITIVO