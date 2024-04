Elezioni comunali: Bosisio Viva e Bosisio nel cuore ci saranno

Bosisio Viva e Bosisio nel cuore hanno sciolto le riserve, si presentano ai cittadini: sarà Giacomo Gilardi per Bosisio Viva, mentre il candidato sindaco per Bosisio nel Cuore verrà presentato durante una festa che si svolgerà domenica 14 aprile.

Bosisio Viva ci sarà, con un simbolo nuovo e sarà guidata da Giacomo Gilardi.

Il gruppo ha annunciato:

«Al suo fianco ci sarà una squadra affiatata di 12 persone, 7 donne e 5 uomini, di diversa età, estrazione sociale e competenza, ma tutti accomunati da entusiasmo e dalla voglia di mettersi al lavoro per migliorare il paese. Alcuni di noi hanno alle spalle un’esperienza amministrativa, altri sono impegnati nel volontariato, in parrocchia e nelle diverse associazioni del paese».

Anche Bosisio nel cuore ci sarà in questa tornata elettorale: lo ha annunciato il gruppo che domenica 14, ha organizzato una festa al Centro studi Parini alle 15.30 per presentare ai cittadini il candidato sindaco.

Spiega Gabriele Beccalli, del gruppo:

«Sarà un modo nuovo di portare la politica in paese. Non vogliamo la solita presentazione con una persona che parla e gli altri che stanno ad ascoltare: abbiamo pensato a una festa, un modo più aperto e conviviale per favorire la partecipazione dei cittadini. Presenteremo il nuovo logo e le linee programmatiche. La squadra è pronta: sarà composta da figure valide e rappresentative di tutte le fasce di età, pronte a lavorare per il paese».