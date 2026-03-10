Elezioni comunali, il vicesindaco Leo è il candidato di “L’Idea per Lipomo”

Elezioni comunali Lipomo, il vicesindaco uscente Gianluca Leo scende in campo. Sarà il candidato sindaco della lista “L’idea per Lipomo”.

Rappresenterà “L’idea per Lipomo”

L’annuncio è di oggi, martedì 10 marzo, tramite un comunicato ufficiale. Leo, vicesindaco uscente e da quasi due anni consigliere provinciale con un’attenzione particolare al Settore Politiche Attive del Lavoro, raccoglie dunque il testimone del sindaco uscente Alessio Cantaluppi. In paese aveva fondato la Consulta giovani, della quale è stato primo presidente e con cui aveva creato la Federazione Giovanile Comasca, rete giovanile a livello provinciale.

Così si è presentato alla cittadinanza:

“Il mio impegno attivo per Lipomo nasce 10 anni fa, quando ho cominciato a lavorare presso la biblioteca comunale in Servizio Civile. Al termine dell’incarico mi sono avvicinato all’Amministrazione Comunale come membro della Commissione Sport e Tempo Libero. A Lipomo sono stato fondatore e primo Presidente della Consulta Giovani, organo attraverso cui abbiamo realizzato numerosi eventi e progetti dedicati alla cittadinanza di Lipomo. La nostra Consulta Giovani si è poi fatta promotrice della rete provinciale delle consulte giovanili, riuscendo a creare la Federazione Giovanile Comasca, a oggi sono promotore e organizzatore di questa grande rete, grazie alla quale lavoriamo per favorire l’avvicinamento dei giovani alla vita comunale. La soddisfazione più grande da Presidente della Consulta è stata di coordinare tutti i servizi per rispondere all’emergenza sanitaria. È in questa occasione che ho maturato la consapevolezza del numero elevato di persone in difficoltà e di una crescente emergenza sociale. Con questo spirito mi sono candidato alle elezioni del 2020 e ho accettato di ricoprire il ruolo di Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero. Ho cercato di essere presente, soprattutto accanto alle persone con maggiore bisogno, conciliando l’attività amministrativa con quella di istruttore presso una società sportiva, lavoro che svolgo da molti anni e che mi ha consentito uno sguardo ravvicinato al mondo dello sport e delle associazioni”.

L’esperienza in Provincia, sottolinea Leo, gli ha permesso il confronto con gli amministratori locali e di maturare le conoscenze e competenze per rispondere alle esigenze della cittadinanza.

“Da quasi 2 anni ricopro la carica di Consigliere della Provincia di Como: l’esperienza che sto svolgendo presso l’ente provinciale mi ha permesso di maturare una conoscenza approfondita dei meccanismi della pubblica amministrazione e di confrontarmi con tanti amministratori della Provincia. Sono convinto che oggi sapremo mettere in campo numerosi contatti e soluzioni per rispondere ai bisogni della nostra cittadinanza. Ho preso la decisione di candidarmi a sindaco di Lipomo. In questi anni da vicesindaco ho imparato tanto del nostro paese, delle necessità delle persone e del funzionamento della pubblica amministrazione. La mia priorità è sempre stata quella di essere presente. Oggi mi sento pronto a presentarmi come Sindaco, per continuare il percorso con ancora più impegno ed entusiasmo. La squadra che abbiamo costruito è una lista civica equilibrata, composta da persone che tengono a Lipomo e la conoscono bene. Il nostro obiettivo primario sarà continuare a essere presenti, per Lipomo e i suoi cittadini”.

Elezioni comunali: sarà corsa a tre?

Sarà dunque corsa a tre a Lipomo? Oltre a Leo, hanno già annunciato la loro candidatura il consigliere uscente Adolfo Izzo per Lipomo Domani ed Elisabetta Parravicini, sostenuta dal centrodestra.