Elezioni Olgiate: a due mesi dal voto spunta la terza lista.

Quando ancora non è chiaro chi sarà a sfidare il sindaco uscente Simone Moretti, dato che la seconda lista data per sicura (centrodestra) è ancora in fibrillazione, a sorpresa spunta un terzo candidato. Chiara Paone, 44 anni, titolare di un’attività di toelettatura, ha rotto gli indugi. "Ho deciso. Presenterò una mia lista e sarò il candidato sindaco. Ci sono già persone che mi appoggiano e conto anche su altri, non importa se di destra o di sinistra, purché tutti si voglia dare un contributo per il bene dei cittadini e di Olgiate. Qualche posto c’è ancora".

