Lavori pubblici e trasparenza istituzionale: chiesta chiarezza

Inverigo, il gruppo consiliare Inverigo 2021 presenta tre interrogazioni: chiesta chiarezza in merito a lavori pubblici e trasparenza sull'informazione istituzionale.

Dalla richiesta di continuità e visione nell’ambito dei lavori pubblici a quella di rispetto e trasparenza per l’informazione istituzionale. Il gruppo consiliare Inverigo 2021 ha deciso di presentare tre interrogazioni ufficiali al sindaco Francesco Vincenzi

"Per porre l’attenzione su alcuni temi fondamentali per la buona amministrazione del nostro Comune: la valorizzazione del patrimonio locale, la corretta informazione istituzionale e la gestione dei lavori pubblici".

Nella prima osservazione, il gruppo ha evidenziato quelle che, secondo i suoi componenti, sono alcune criticità del nuovo sito del Comune:

"L’uso di immagini generiche e non rappresentative del nostro territorio, la scomparsa dei contenuti storici che raccontavano l’identità di Inverigo e un rapporto qualità-costo che non appare giustificato rispetto alla versione precedente".

Un’altra osservazione riguarda l’informazione istituzionale.

"Due notizie di particolare rilievo come le dimissioni dell’assessore ai Lavori Pubblici Marco Colombo e l’entrata nelle casse comunali di oltre un milione di euro legata al fallimento della ex proprietà del Castello, sono apparse sulla carta stampata prima di essere state tempestivamente comunicate a chi eletto democraticamente. Riteniamo inaccettabile che informazioni di tale rilevanza non vengano comunicate tempestivamente ai rappresentanti democraticamente eletti dalla cittadinanza, utilizzando le sedi opportune. Abbiamo chiesto che siano introdotte regole chiare per garantire correttezza e partecipazione".