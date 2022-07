Villa Ferranti, ok al finanziamento da Regione. Orsenigo (PD): "Presto hub culturale dedicato alle nuove generazioni"

L'assestamento di bilancio di Regione Lombardia ha reso possibile finanziare, per un importo di 640.000 euro, il progetto per la valorizzazione di Villa Ferranti, una dimora storica d’eccellenza situata nel Comune di Figino Serenza.

“Sono molto soddisfatto delle nuove risorse regionali per cui ho votato a favore in Consiglio regionale e che sono in arrivo al Comune di Figino Serenza per il completamento dei lavori su Villa Ferranti e sull’hub culturale dedicato alle nuove generazioni - commenta il consigliere regionale Dem nonché ex sindaco di Figino Serenza Angelo Orsenigo - Progetto lasciato in eredità dalla mia giunta all’amministrazione corrente e per il quale nel 2017 abbiamo ottenuto il sostegno di Fondazione Cariplo per 500mila euro".

"In occasione del bilancio di assestamento regionale, chiusosi pochi giorni fa a Palazzo Pirelli, ho presentato proprio una richiesta di contributo per il completamento del terzo lotto dei lavori su Villa Ferranti e sul suo parco storico nell’ottica di valorizzazione dei nostri spazi per il bene dei Figinesi - aggiunge il consigliere - Indispensabile l’aiuto di tanti attori del territorio come la Cooperativa Mondovisione di Cantù, l’Associazione culturale ArteDiem di Figino Serenza, la sede canturina della Fondazione Enaip Lombardia e il Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea, che ringrazio per il prezioso contributo che hanno dato e daranno all'iniziativa per il benessere della comunità”.