Albese Volley, carico coach Chiappafreddo: "Ho sensazioni positive e vorrei realizzare un sogno con la Tecnoteam"

Albese Volley: continua la preparazione in palestra della squadra brianzola di serie A2 donne.

Ha iniziato a sudare in palestra la nuova Albese Volley in preparazione del campionato di serie A2 femminile 2022/23. Dopo il raduno di giovedì scorso a cui sono seguiti i tradizionali test fisici e una giornata di preparazione in acqua e in piscina a Nibionno, le guerriere gialloblù agli ordini del nuovo coach Mauro Chiappafreddo hanno aperto la settimana lavorando intensamente alla Pedretti di albese in vista della prima amichevole ufficiale che ricordiamo è in programma per mercoledì 14 settembre a Monza contro la formazione locale di A1 del Vero Volley. Il primo test casalingo a Casnate è programmato invece per sabato 17 settembre alle ore 17 contro il Legnano, squadra di serie B1.

Lavoro che prosegue in palestra per le gialloblù tra esercizi e tecnica in un clima sempre sereno tra sorrisi e sudore. Carico e tirato a lucido in questi primi giorni di preparazione propio il nuovo tecnico Mauro Chiappafreddo alla prima stagione sulla panchina della Tecnoteam: "Credo ancora nei sogni e vorrei provare a realizzarne uno anche qui. Ci sono belle sensazioni e un ambiente positivo. Al raduno c'erano tanti tifosi e sono orgoglioso di questa responsabilità quindi cercheremo di farli innamorare della nostra squadra e coinvolgerli sempre di più durante la stagione".