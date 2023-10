Albese Volley, carico coach Mauro Chiappafreddo: "Finalmente si comincia subito con un derby"

Albese Volley: è vigilia del via del campionato di serie A2 donne 2023-24.

Albese Volley: domenica 8 alle ore 17 la Tecnoteam ospiterà la Futura Giovani Busto una delle favorite del girone A

E' vigilia del via del campionato di Serie A2 femminile per l'Albese Volley che domenica 8 ottobre alle ore 17 debutterà tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate affrontando una delle grandi favorite del torneo la Futura Giovani Busto Arsizio.

Così ha presentato la il derby inaugurale Mauro Chiappafreddo coach della Tecnoteam: "Finalmente inizia il campionato. Abbiamo giocato tante amichevoli e una buona preseason. Abbiamo aggregato da poco anche le due nostre straniere che sono arrivate dopo gli impegni con le loro nazionali e sono in palla. Da parte nostra ci impegneremo per dare il massimo e regalare soddisfazioni al nostro pubblico. Ospitiamo subito la Futura Giovani Busto una squadra che abbiamo appena affrontato in pre campionato nel Torneo Bellomo. Si presenta con un roster attrezzato e costruito per salire in A1, una squadra quotata e importante, credo proprio che sarà una bella partita domenica. Noi siamo pronti e senza paura, faremo di tutto per portare a casa il risultato. Quindi invito i nostri tifosi a venire domenica a seguirci numerosi al palazzetto".

Calendario del 1° turno d'andata del girone A serie A2 femminile

Domenica 8 ottobre pre 17 Tecnoteam Albese Como-Futura Giovani Busto, CDA Volley Talmassons-VTB Fcredit Bologna, Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Valsabbina Millennium Brescia, Nuvoli Altafratte Padova-Desi Shipping Akad Città di Messina, Siderco Volley Pescara-Volley Soverato.