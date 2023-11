Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Vittoria importante che scaccia i fantasmi del ko di Brescia"

In casa Albese Volley ci si gode con moderata soddisfazione la preziosa vittoria ottenuta domenica al tie break contro Bologna che permette alla squadra di coach Mauro Chiappafreddo di salire a quota 9 punti in classifica allungando a 4 il vantaggio proprio su Bologna prima inseguitrice e mettendo nel mirino la Cda Volley Talmassons Fvg che la precede a quota 11 e che proprio domenica prossima renderà visita.

Questa l'analisi del coach della Tecnoteam:

"Sono contento per questa bella vittoria. L'obiettivo era portare a casa tre punti ma siamo riusciti prenderne 2, uno in meno contro una Bologna esperta che ha difeso molto bene. Tre partite in otto giorni hanno influito ma siamo riusciti a scacciare i fantasmi del tie break perso a Brescia e per questo sono contento, bene così. Noi ci stiamo impegnando al massimo ma dobbiamo migliorare un pò sui fondamentali di seconda linea e approfittare delle situazioni facili che non riusciamo a concretizzare".