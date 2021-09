Albese Volley ieri sera per la Tecnoteam un nuovo utile test contro la Millenium Brescia

Albese Volley prosegue il precampionato della squadra brianzolo di serie A2 femminile.

Albese Volley sabato 25 settembre il team di coach Mucciolo parteciperà al Torneo internazionale Città di Lugano

Continua a gonfie vele e suon di amichevoli l'intenso precampionato dell'Albese Volley. La Tecnteam di coach Cristiano Mucciolo dopo le belle prove vincenti giocate nel weekend scorso a Mariano contro il Team Danimarca e la Picco Lecco, ieri sera mercoledì 22 settembre è tornata in campo per un nuovo allenamento congiunto ospite a Brescia contro la Millennium Volley una pari grado anche se nell'altro girone della serie A2 femminile. Una amichevole tosta e molto utile per Zanotto e compagne che hanno giocato 4 set vincendo il primo e perdendo gli altri tre. Ancora una volta coach Mucciolo ha dato spazio a tutto il roster a disposizione pre fare crescere intesa ed equilibri di gioco.

Questo il tabellino di Banca Valsabbina Millenium Brescia – Tecnoteam Albese Volley Como 3-1

parziali 18-25, 26-24, 25-23, 25-16

Ma come detto il precampionato della Tecnoteam non si ferma ma anzi continua con un appuntamento nel fine settimana dal sapore internazionale nella vicina Svizzera. La squadra di Albese infatti è stata invitata a partecipare all'11° Torneo internazionale Città di Lugano che si giocherà presso la palestra delle scuole elementari Lambertenghi (ingresso libero con green pass). Il torneo intitolato alla memoria di Marco Borradori, sindaco di Lugano tragicamente scomparso ad agosto, vedrà in campo le padroni di casa del Volley Lugano, il TS Volley Düdingen e la Tecnoteam Albese Volley che si sfideranno in interessante triangolare

Questo il cartellone delle partite

ore 10.30 Volley Lugano – Tecnoteam Albese Volley

ore 12:45 Tecnoteam Albese Volley – TS Volley Düdingen

ore TS Volley Düdingen – Volley Lugano