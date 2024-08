Albese Volley in trasferta: Abruzzo e Trentino nel campionato di A2

La Lega Volley ha diramato in queste ore il calendario ufficiale di serie A2 femminile: Albese in trasferta.

Trasferta per iniziare il campionato

L'Albese Volley, impegnata nel girone B, partirà da subito con due trasferte consecutive. Una, ad Altino in Abruzzo, il 6 ottobre; in Trentino la settimana successiva. La prima gara casalinga della Tecnoteam invece è fissata per il 20 ottobre a Casnate contro Olbia. La regular season che scatterà come detto nel weekend del 5-6 ottobre, sarà caratterizzata da 18 giornate con la conclusione fissata a domenica 2 febbraio. Spazio successivamente alla Pool Promozione e ai Playoff Promozione, che decreteranno le due squadre che accederanno al massimo campionato, e alla Pool Salvezza, che condannerà quattro squadre alla retrocessione in B1.

Il programma completo del 1° turno

Trasporti Bressan Offanengo - Itas Trentino

Pallavolo Concorezzo - Volley Hermaea Olbia

Tenaglia Abruzzo Volley - Tecnoteam Albese Volley Como

Narconon Volley Melendugno - Nuvoli' Altafratte Padova

U.S. Esperia Volley 1961 - Futura Giovani Busto Arsizio

Questo il calendario completo della Tecnoteam

1^ GIORNATA 6 ottobre 2024

Tenaglia Abruzzo Volley - Tecnoteam Albese Volley Como

2^ GIORNATA - 13 ottobre 2024

Itas Trentino - Tecnoteam Albese Volley Como

3^ GIORNATA - 20 ottobre 2024

Tecnoteam Albese Volley Como - Volley Hermaea Olbia

4^ GIORNATA - 27 ottobre 2024

Pallavolo Concorezzo - Tecnoteam Albese Volley Como

5^ GIORNATA - 3 novembre 2024

Tecnoteam Albese Volley Como - Futura Giovani Busto Arsizio

6^ GIORNATA - 10 novembre 2024

Tecnoteam Albese Volley Como - U.S. Esperia Volley 1961

7^ GIORNATA - 17 novembre 2024

Nuvoli' Altafratte Padova - Tecnoteam Albese Volley Como

8^ GIORNATA - 26 novembre 2024

Tecnoteam Albese Volley Como - Narconon Volley Melendugno

9^ GIORNATA - 1 dicembre 2024

Trasporti Bressan Offanengo - Tecnoteam Albese Volley Como

10^ GIORNATA - 8 dicembre 2024

Tecnoteam Albese Volley Como - Tenaglia Abruzzo Volley

11^ GIORNATA - 15 dicembre 2024

Tecnoteam Albese Volley Como - Itas Trentino

12^ GIORNATA - 22 dicembre 2024

Volley Hermaea Olbia - Tecnoteam Albese Volley Como

13^ GIORNATA - 26 dicembre 2024

Tecnoteam Albese Volley Como - Pallavolo Concorezzo

14^ GIORNATA - 5 gennaio 2025

Futura Giovani Busto Arsizio - Tecnoteam Albese Volley Como

15^ GIORNATA - 12 gennaio 2025

U.S. Esperia Volley 1961 - Tecnoteam Albese Volley Como

16^ GIORNATA - 19 gennaio 2025

Tecnoteam Albese Volley Como - Nuvoli' Altafratte Padova

17^ GIORNATA - 26 gennaio 2025

Narconon Volley Melendugno - Tecnoteam Albese Volley Como

18^ GIORNATA - 2 febbraio 2025

Tecnoteam Albese Volley Como - Trasporti Bressan Offanengo