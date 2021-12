Albese Volley iniziato il girone di ritorno con la Tecnoteam spettatrice a casa

News dalla pallavolo femminile

Albese Volley si è giocato il 1° turno della seconda fase del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley rinviato il match con Soverato per la positività di alcune atlete lariane che segueno i protocolli ma stanno bene e sono asintomatiche

Dopo il rinvio della partita casalinga prevista sabato scorso a Casnate contro Soverato per alcuni casi di positività al Covid successivi alla gara di Coppa Italia a Castellanza, l'Albese Volley ha fatto da spettatrice interessata al 1° turno di ritorno del girone B del campionato di serie A2 femminile. Un riposo forzato ma previsto in questi casi dai protocolli delle autorità sanitarie per i quali le giocatrci della Tecnoteam coinvolte sono in isolamento domicilare ma stanno bene e sono asintomatiche. Per quento riguarda il campionato invece come previsto la capolista Pinerolo ha vinto anche a Cataria così come la Talmassons ha sbancato il campo di Vicenza. Colpo grosso esterno del Monteccchio nel big match sul campo del Mondovì. Il campionato tornerà in campo per giocare il 2° turno di ritorno il giorno di Santo Stefano domenica 26 dicembre quando la Tecnoteam dovrebbe rendere visita al Club Italia.... ma vista la situazione il condizionale è d'obbligo

I risultati del 1° turno di ritorno del girone B

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Eurospin Ford Sara Pinerolo 1-3 (19-25, 18-25, 25-22, 23-25)

Anthea Vicenza-Cda Talmassons 1-3 (25-22, 15-25, 21-25, 23-25)

Lpm Bam Mondovi’-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 1-3 (25-20, 26-28, 15-25, 22-25)

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Egea Pvt Modica 1-3 (23-25, 23-25, 25-18, 18-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Ranieri International Soverato rinviata a data da destinarsi

Classifica aggiornata del girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 29; Cda Talmassons 27; Lpm Bam Mondovì 26; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 21; Tecnoteam Albese Volley Como* 16; Ranieri International Soverato* 14; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai* 11; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 3.

*Una partita in meno

Il programma del 2° turno di ritorno del girone B

Domenica 26 dicembre ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovi’

Cda Talmassons – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Club Italia Crai – Tecnoteam Albese Volley Como

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Anthea Vicenza

Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania