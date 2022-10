Albese Volley: ieri ultimo test positivo per la squadra brianzola in vista del campionato di A2.

Albese Volley: la Tecnoteam chiude la pre season con una bella vittoria contro Lugano

L'Albese Volley ha chiuso nel migliore dei modi il suo pre campionato vincendo ieri l'ultimo test contro il Volley Lugano battuto al Palafrancescucci di Casnate per 4-0. Un'ottima prova per la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo che si è disputata nell'arco di quattro set tutti vinti dalla squadra locale. Sugli scudi Federica Stroppa top scorer con 15 ma bene tutta la squadra brianzola che così ora è pronta per il debutto nel campionato di A2 in programma sabato 23 ottobre in casa contro la Picco Lecco.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - VOLLEY LUGANO 4-0

Parziali set 25-18; 25-19; 25-20, 15-0

TECNOTEAM ALBEE VOLLEY COMO: Nicolini 7, Veneriano 4, Gallizioli 9, Stroppa 15, Nardo 7, Cassemitro 4, Rolando libero, Bernasconi 1, Cantaluppi 1, Pinto 8, Badini 1, Conti 8, Radice libero 2. All. Chiappafreddo.

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0.

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese 2-3.

Domenica 25 settembre Lugano-Albese 3-1.

Giovedì 29 settembre ore 16 Millennium Brescia-Albese 2-2.

Sabato 1ottobre Trofeo Bellomo Albese-Offanengo 3-1.

Domenica 2 ottobre Trofeo Bellomo d Albese-Futura Volley 0-3.

Giovedì 6 ottobre Albese-Club Italia 4-0.

Sabato 8 ottobre ore 17 Albese-Millennium Brescia

Domenica 16 ottobre Albese-Lugano 4-0