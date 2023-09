Albese Volley: la Tecnoteam ha dato il benvenuto a Daniela Bulaich ed Eva Zatkovic

L'Albese Volley 2023/24 è finalmente al completo. In queste ultime ore infatti si sono aggregate alla squadra brianzola di serie A2 femminile allenata da coach Mauro Chiappafreddo anche le sue due nuove straniere l'argentina Daniela Bulaich e la slovena Eva Zatkovic arrivate dopo gli impegni nel torneo preolimpico a Tokyo con le rispettive nazionali.

Le due ragazze hanno svolto i test con il preparatore atletico Matteo Ferrari per poi aggregarsi alle compagne. Ora la Tecnoteam può preparare al completo l'esordio ind campionato che avverrà domenica 8 ottobre a Casnate alle 17.

A questo proposito la società del presidente Graziano Crimella ha fatto sapere che ha mantenuto inalterati i prezzi dei biglietti per il nuovo campionato. Non sono previsti abbonamenti, ma biglietti per ogni singola gara in vendita alla cassa del palazzetto di Casnate: intero 8 euro, ridotto (dai 12 ai 18 anni e over 65) 5 euro. Under12 ingresso gratuito.