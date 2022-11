Albese Volley Nicolini carica la Tecnoteam: "A Mondovi trasferta difficile ma io ci credo"

Albese Volley nel weekend di gioca il 3° turno d'andata del campionato di A2 donne.

Albese Volley la palleggiatrice albesina è fiduciosa dopo la vittoria a Trento "Affrontiamo una squadra di peso ma dobbiamo giocare con coraggio"

Il tempo di gustarsi e celebrare il primo successo stagionale in campionato ed ecco che l'Albese Volley è pronta per un nuovo impegno, valido per il 3° turno d'andata del girone A di serie A2 femminile. Domenica 6 novembre alle ore 17 infatti la Tecnoteam sarà impegnata nella seconda trasferta consecutiva a Mondovì ospite della locale Lpm Bami che nel turno precedente ha battuto quella Picco Lecco che era stata capace di sbancare a Casnate all'esordio. Un match non semplice quindi per la squadra di coach Mauro Chiappafreddo che però si presenta con il morale alto e la grinta giusta come ha sottolineato la palleggiatrice Cecilia Nicolini: "La vittoria di domenica scorsa ci ha ridato fiducia in noi stesse perchè venivano da una sconfitta brutta e un esordio che non ci aspettavamo proprio. A trento è arrivata una vittoria meritata e si è visto tutto quello per cui abbiamo lavorato fino ad ora: si sono visti testa, cuore e il carattere di questa squadra. Sono contenta della nostra squadra, ci credo tanto e ho fiducia. Ora ci aspetta la seconda trasferta consecutiva, ancora molto impegnativa contro una squadra di attaccanti veramente forti e di peso. Ma noi la dobbiamo affrontare senza nulla da perdere ma con coraggio e divertimento dando il meglio di noi".

Il 3° turno d'andata del girone A si apre già sabato 5 con due anticipi Club Italia – Picco Lecco e Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino.

Programma del 3° turno d'andata girone B serie A2 femminile

Sabato 5 novembre ore 16.00

Club Italia – Picco Lecco

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino

Domenica 6 novembre ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovi’ – Tecnoteam Albese Volley Como

Classifica girone A serie A2 femminile

U.S. Esperia Cremona 6 (2 – 0); Volley Hermaea Olbia 6 (2 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 0); Bsc Materials Sassuolo 4 (2 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 4 (1 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 3 (1 – 1); Picco Lecco 3 (1 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 1); Itas Trentino 1 (0 – 2); Emilbronzo 2000 Montale 1 (0 – 2); Chromavis Eco Db Offanengo 0 (0 – 2); Club Italia 0 (0 – 2).