Albese Volley si prepara per un doppio test ravvicinato il 12 e 13 contro Postdam e Lecco

Il tempo di archiviare con moderata soddisfazione la prima uscita stagionale vinta contro la Futura Giovani Busto ed ecco che l'Albese Volley è già tornata in palestra per continuare la sua preparazione in vista del campionato di serie A2 femminile. E questa sarà una settimana intensa per la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo che è attesa da un doppio test amichevole in Valtellina. Già perché la squadra albesina salirà a Chiavenna dove giovedì 12 alle ore 18 sfiderà le tedesche del Postdam per poi bissare l'indomani venerdì 13 sempre alle ore 18 contro la Picco Lecco.

Il calendario del Precampionato della Tecnoteam

Sabato 7 settembre Tecnoteam-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1

Giovedì 12 settembre ore 18 Tecnoteam-Postdam (Germania) a Chiavenna

Venerdì 13 settembre ore 18 Tecnoteam -Picco Lecco a Chiavenna

Sabato 21 e domenica 22 settembre Torneo Bellomo a Castellanza

Mercoledì 25 settembre Tecnoteam Costa Volpino (a Inverigo)

Sabato 28 settembre Costa Volpino-Tecnoteam (a Costa Volpino)