Albese Volley Tecnoteam premiata dall'amministrazione comunale per il salto in serie A2

Albese Volley è ancora festa per la società brianzola dopo la recente promozione.

Albese Volley intanto coach Cristiano Mucciolo ha voluto ringraziare pubblicamente dopo la riconferma per la stagione 2021/22

A una settimana di distanza dalla storica promozione in serie A2 è ancora festa in casa dell'Albese Volley. Nella giornata dedicata a Santa Margherita, patrona di Albese la massima autorità locale, il sindaco Carlo Ballabio ha voluto consegnare alla società una targa per la recente promozione in A2 di volley femminile. A ritirare il premio, una settimana dopo il trionfo sul campo, sono intervenuti il Direttore sportivo Gabriele Mozzanica, la palleggiatrice Caterina Cialfi ed alcuni dirigenti tra cui Giovanni Ghielmetti. Assente giustificato il presidente Graziano Crimella, in vacanza, che però è voluto intervenire inviando un video di saluto.

Coach Graziano Mucciolo: "Orgoglio e felice per essere la riconferma alla guida della Tecnoteam"

Intanto coach Cristiano Mucciolo ha voluto esprimere la sua soddisfazione per la recente riconferma alla guida della Tecnoteam anche per la stagione 2021722 in serie A2: "Sono felice per la riconferma alla guida della prima squadra di Albese che affronterà fortunatamente il campionato di serie A. Questo mi molto piacere e mi riempie di orgoglio perché sono arrivato qua più di tre anni fa con l'intento di provare a raggiungere questo obiettivo molto difficile e ce l' abbiamo fatta, sono felice. Doveroso ringraziare per la fiducia il nostro presidente Crimella e tutta al società che in questi anni hanno lavorato per centrare questo obiettivo. Ringrazio anche tutto lo staff e i tifosi che ci hanno seguito e sostenuto in questa stagione difficile ma soprattutto le ragazze che sono le vere protagoniste in campo. Sono veramente fortunato di guidare un gruppo così forte e determinato che ha raggiunto questo obiettivo importante . Ringrazio tutti e non vedo l'ora di ricominciare con la nuova stagione".