Albese Volley ufficiale Cristiano Mucciolo guiderà la Tecnoteam anche in serie A2

Albese Volley primo annuncio del club brianzolo e prima conferma per la prossima stagione.

Albese Volley per il condottiero della promozione sarà il quarto anno sulla panchina gialloblù

Sono giorni di festa e di grande gioia in casa dell'Albese Volley dove società, tifosi e tutto il paese si stanno gustando questa storica promozione in serie A2. Mentre un pò tutti rivivono le emozioni di una stagione anomala, difficile ma esaltante e coronata con il trionfo, la società già guarda avanti e si è messa al lavoro per preparare la prossima annata in serie A2 2021/22. Ed ecco che a questo proposito il club del presidente Graziano Crimella ha piazzato il primo colpo e comunicato il primo annuncio ufficiale. A guidare la Tecnoteam nella prossima stagione sportiva nel campionato di serie A2 femminile sarà ancora coach Cristiano Mucciolo. Una conferma ufficiale arrivata in queste ore dal quartier generale di Albese che si affiderà ancora alle strategie tattiche del suo condottiero in panchina. Si va avanti insieme quindi dopo questa cavalcata esaltante iniziata nella stagione regolare e proseguita con percorso netto nei playoff. Per coach Cristiano Mucciolo quindi la prossima sarà la quarta stagione ad Albese.

Intanto continuano ad arrivare in casa Albese complimenti e congratulazioni per la bella impresa. Tra i primi a congratularsi anche la Lega Volley Femminile che con un post personalizzato sulla sua pagina ufficiale ha dato il benvenuto in serie A2 alla Tecnoteam.