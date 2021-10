Basket C Gold al Cermenate non riesce il tris vincente e cade a Busnago

Pallacanestro minors i verdetti del weekend

Basket C Gold: i risultati del 5° turno d'andata del girone giallo lombardo.

Dopo due vittorie non è riuscito il tris alla Virtus Cermenate che ha dovuto arrendersi nel 5° turno d'andata del campionato di basket C Gold sul campo della Fortitudo Busnago. E pensare che il team gialloblù era partito bene e aveva chiuso avanti il primo quarto 24-19 poi però ha dovuto subire a rimonta e il sorpasso dei locali che hanno difeso fino al 40' una decina di punti di vantaggio. La Professional Link Virtus Cermenate tornerà in campo sabato 30 ottobre alle ore 18.30 ospite della capolista Libertas Cernusco.

Il tabellino di Fortitudo Busnago Virus Cermenate 78-66

Parziali: 19-24; 49-47; 65-51 Fortitudo Busnago: Chirico, Mazzoleni 8, Tomba 19, Brigatti 3, Favalessa 9, Tortolano 2, Calamari, Arioli 8, Sala, Cristofori 23, Ravasio, Perego 6. All. Galli Professional Link Virtus Cermenate: Grampa 19, Broggi 9, Cairoli L. n.e., Villa 2, Romei G. 10, Pellizzoni n.e., Verga 3, Cairoli 5, Carioni, Scuratti 16, Romei A. 2. All. Spinelli.

Risultati del 5° turno d'andata

Sabato 23 ottobre ore 18.30 Fortitudo Busnago-Virtus Cermenate 78-66, Social Osa-Pall.Milano 72-67, Seriana Nembro-9 Coop Romano Lombardo 74-66, Lissone-Bocconi 68-58; domenica 24 Cusano-Libertas Cernusco 49-68.

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco, Social Osa Milano 8; Cusano 6; Pallacanestro Milano, Bocconi MIlano, Virtus Cermenate, 9 Coop Romano Lombardo, Lissone, Fortitudo Busnago, Seriana 4.

Questo il programma del 5° turno d'andata

Sabato 30 ottobre ore 18.30 Libertas Cernusco-Cermenate, Coop Romano-Pall. Milano, Seriana-Cusano, Lissone -Social Osa; domenica 31 Bocconi-Fortitudo Busnago.