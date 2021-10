Basket C Gold Virtus Cermenate cerca il bis vincente contro al Seriana BK Nembro

Pallacanestro Minors in campo

Basket C Gold vigilia del 4° turno d'andata del girone Giallo lombardo.

Basket C Gold dopo il primo successo stagionale i gialloblù di coach Spinelli sono attesi sabato 16 da un altro impegno casalingo

Vigilia per la Virtus Cermenate che si prepara a scendere in campo sabato 16 ottobre per il 4° turno d'andata del campionato di basket C Gold lombardo. La squadra giallobkù diretta da coach Gilberto Spinelli rinfrancata dal primo successo stagionale ottenuto sette giorni fa in casa contro la Bocconi Milano,è attesa da un altro impegno tra le mura amiche dove alle ore 21 ospiterà la Seriana BK Nembo reduce anch'essa dalla sua prima vittoria casalingo contro il Social Osa. Per i gialloblù della ProfessionaLink l'occasione ghiotta per fare un altro passo avanti in classifica in un girone Giallo che si sta rivelando molto equilibrato.

Questo il programma del 4° turno d'andata

Sabato 16 ottobre 9 Coop Romano Lombardo-Lissone, Pall. Milano-Cusano, Social Osa-Busnago, Virtus Cermenate-Seriana (ore 21 arbitri Molteni- Spina); domenica 17 Bocconi-Libertas Cernusco.

Classifica girone Giallo

Libertas Cernusco 6; Social Osa Milano, Cusano, Pallacanestro Milano 4; Lissone, Fortitudo Busnago, Bocconi Milano, Virtus Cermenate, Seriana, 9 Coop Romano Lombardo 2.