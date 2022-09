Basket C Gold: buona la prima per la Virtus Cermenate che ieri all'esordio ha schiantato Cusano

Basket C Gold ha preso il via il girone Rosso del campionato lombardo.

Basket C Gold: debutto vincente per la squadra giallobù di coach Spinelli, in casa si è imposta per 75-61

Buona la prima per la Professional Link Virtus Cermenate, che ieri ha aperto con una vittoria casalinga il campionato di basket C Gold 2022/23. Nonostante le assenze degli infortunati Cairoli e Strambini e un avvio al rallentatore, la squadra gialloblù diretta da coach Spinelli ha preso in mano la gara fin dal primo quarto per poi mantenere a distanza il Cusano e portare a casa così i primi due punti del girone. Quattro giocatori in doppia tra i locali: Villa, Tremolada, Bosa e Freri. Cermenate tornerà in campo sabato 1 ottobre ospite della Marnatese.

Il tabellino di Virtus Cermenate - C.S.C. Cusano Milanino 75 - 61

Parziali 18-11, 40-29, 55-44

Virtus Cermenate: Villa Lorenzo 14, Tremolada Michele 13, Bosa Andrea 12, Freri Federico 10, Verga Phuwin Simone 9, Nasini Pietro 8, Broggi Mattia 5, Barbisan Massimo 4, Carioni Matteo ,Sappa Patrick, Verga Edoardo Cesare ne, Sangare Lamin ne, All. Spinelli.

Cusano MIlanino: Bellini Tommaso 14, Ciccarelli Romeo 13, Pezzola Edoardo 10, Emanuelli Francesco 8, Tesoro Ruggero 8, Sagher Tito 4, Cotrone Samuele 2, Cotrone Federico 1, Solimeno Samuele 1, Diliberto Alessandro, Vignola Giuseppe. All. Montefusco.

Il cartellone del 1° turno d'andata girone Rosso

Sabato 24 ore 21 Virtus Cermenate-Cusano 75-61, Robur Saronno-7 Laghi 81-68 , Vigevano-Settimo 78-70, Cernusco-Nervianese 76-64; domenica 25 Opera-Gorgonzola, Lissone-Marnatese, Milanotre-Varese Academy.

Classifica provvisoria del girone Rosso

Virtus Cermenate, Robur Saronno, Vigevano, Libertas Cernusco 2; Cusano, 7 Laghi, Settimo, Nervianese, Opera, Gorgonzola, Lissone, Marnatese, Milanotre, Varese Academy 0.