Basket C Gold: nel weekend si gioca l'11° turno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la Professional Link Cermenate apre il rush finale d'andata ospitando il Settimo

Rush finale del girone d'andata nel campionato di basket C Gold. Ultime tre gare anche nel girone Rosso dove la Professional Link Virtus Cermenate sabato 3 dicembre si prepara ad ospitare il Nuovenregie Settimo Basket (ore 21 arbitri Vanzini-Pagano) per riprendere il cammino dopo l'ultimo ko subito sette giorni fa sul campo della capolista Basket 7 Laghi. Per la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli un impegno a domicilio non proibitivo contro una squadra che naviga nelle retrovie della classifica ma da non sottovalutare e che poggia sull'asse play-pivot formato dal tandem Tornatore-Chiesa.

Il programma dell’11° turno, terzultimo d’andata girone Rosso

Sabato 3 dicembre ore 21 Virtus Cermenate-Settimo, Cernusco-Milanotre, Lissone-Gorgonozla, Varese Academy-Opera, Robur Saronno-Vigevano, Marnatese-Cusano; domenica 4 Nervianese-Basket 7 Laghi.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno, 7 Laghi, Nervianese 14; Vigevano, Lissone, Marnatese 12; Virtus Cermenate. Cernusco, Gorgonzola 10; Opera, Milanotre 8; Settimo, Varese Academy 6; Cusano Milanino 4.