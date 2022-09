Basket C Gold: Virtus Cermenete "in palla" e pronta per la prima trasferta contro la Marnatese

Basket C Gold: vigilia del 2° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: Virtus Cermenate "in palla" e pronta per la prima trasferta contro la Marnatese

Tutto pronto in casa della Virtus Cermenate per scendere in campo per il 2° turno del campionato di basket C Gold. Sulla scia del bel successo casalingo ottenuto all'esordio contro il Cusano Milanino, la Professional Link di coach Gilberto Spinelli sabato 1 ottobre sarà di scena a Gorla Maggiore ospite alle ore 18.15 della Marnatese. Obiettivo dei gialloblù provare a concedere il bis contro un avversario capace però di debuttare anch'essa andando a vincere contro Lissone. Per capitan Broggi e compagni quindi la prima trasferta stagionale non si annuncia semplice ma altrettanto stimolante per provare ad avvalorare il loro momento positivo.

Questo il cartellone del 2° turno

Sabato 1 ottobre ore 18.15 Marnatese-Virtus Cermenate (a Gorla Maggiore arbitri Godino-Sangalli), Milanotre-Vigevano, 7 Laghi-Cernusco; domenica 2 Nervianese-Robur Saronno, Gorgonzola-Varese Academy, Cusano-Opera, Settimo-Lissone.

La classifica del girone Rosso

Virtus Cermenate, Robur Saronno, Vigevano, Libertas Cernusco, Marnatese, Gorgonzola, Milanotre 2; Cusano, 7 Laghi, Settimo, Nervianese, Opera, Lissone, Varese Academy 0.