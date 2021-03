Basket C Silver al fotofinish arriva il Tris vincente del Gorla Cantù

Basket C Silver ieri si è giocato l’anticipo del girone C

Basket C Silver due liberi allo scadere di Lanzi regalano la terza vittoria brianzola sul campo del Garbagnate

Anticipo positivo per il Gorla Cantù nel 3° turno del campionato di basket C Silver. La giovane squadra di coach Sergio Borghi non finisce di stupire e ieri ha avuto una nuova conferma andando a centrare la terza vittoria di fila in questo suo splendido avvio di stagione sbancando il campo del Garbagnate. E lo ha fatto nel modo più esaltante e “cinematografico” al termine di un match vibrante, tirato e deciso da due liberi di un glaciale Tommaso Lanzi a pochi secondi dalla sirena finale. Oggi si si gioca Morbegno-Gorgonzola mentre è stata rinviata Cusano-Novate. Il Gorla tornerà in campo domenica 28 marzo per il 4° turno, ancora in trasferta ospite del Novate.

IL tabellino di OSL Garbagnate – ABC Cantù 80 – 81

Parziali 17-30, 37-41, 58-59

OSL Garbagnate : Vismara 6, Gozo 23, Ripamonti 5, Barbieri 13, Carcano 9, Radice 12, Giboni, Basso 1, Attolini, Costa, Gianoli 8, Picozzi. All. Gandini

ABC Cantù : Caglio 7, Lanzi 18, Moscatelli 9, Terragni, Ronchetti 7, Pozzi, Borsani 5, Trombetta, Brembilla 11, Elli 12, Bresolin 12, Maduka. All. Borghi

Il programma del 3° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 19 marzo ore 21.15 Garbagnate-Gorla Cantù 80-81; oggi sabato 20 Morbegno-Gorgonzola; rinviata Cusano-Novate.

Classifica del girone C di serie C Silver

Gorla Cantù 6; Pezzini Morbegno 4; Novate. Garbagnate 2; Nuova Argentia Gorgonzola, Cusano Milanino 0.

Il programma del 4° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 26 marzo Gorgonzola-Garbagnate; sabato 27 Morbegno-Cusano; domenica 28 Novate-Gorla Cantù.