Basket C Silver: è calato il sipario sui playoff salvezza del club brianzolo.

Basket C Silver: bella amarissima per Le Bocce Erba, è retrocessione in D

Verdetto amaro per i colori nostrani dall'ultima partita dei playoff salvezza del campionato di basket Serie C Silver: Le Bocce Erba è retrocessa in D. Fatale la sconfitta subita nella bella giocata domenica scorsa in casa contro Varedo per 49-63.

E pensare che dopo essere stati sotto 0-2 i ragazzi di coach Alessio Pesca avevano trovato le force per riaprire i giochi e pareggiare la serie sul 2-2 riportandola al PalaErba davanti al pubblico amico. Gara 5 però purtroppo dopo un avvio positivo ha visto la squadra erbese sempre costretta ad inseguire e nel finale non ha trovato più le energie per ricucire lo strappo alzando bandiera bianca.

Grande delusione nello spogliatoio Le Bocce come ha sottolineato lo storico capitano Marco Spreafico:

" Ci dispiace davvero tantissimo. Finisce male una stagione davvero travagliata e difficile mentalmente. Peccato, avevamo riaperto la serie e perdere così fa molto male".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente del club di Erba Alfredo Corti:

"E' vero così fa più male perché dopo che i ragazzi erano stati bravi a riaprire la serie e riportarla da 0-2 sul 2-2, abbiamo perso in casa la gara 5 vanificando tutti gli sforzi e non riuscendo a centrare l'obiettivo. Merito a Varedo che è stato più bravo e concreto in attacca rispetto a noi. Del resto inutile dire che paghiamo una formula e una riforma dei campionati davvero ridicola ma non vogliamo alibi o scuse accettiamo il verdetto del campo. Vorrà dire che ci riproveremo l'anno prossimo ben sapendo che retrocedere è possibile ma risalire non sarà facile anzi. Comunque tutte le valutazioni sul futuro, dallo staff alla squadra, le faremo a bocce ferme tra qualche settimana".

Il tabellino di gara 5 playoff salvezza

Le Bocce Erba (8A) - Pol. Varedo (9A) 49 - 63

Parziali: 8-5, 19-25, 33-40

Erba: Stillo Francesco 14, Cagnazzo Stefano 12, Allevi Alessandro 11, Caimi Francesco 6, Smaniotto Simone 4, Meroni Marco 2, Arnaboldi Edoardo 0, Citterio Andrea, Corti Gianluca, Pagani Stefano, Sivaglieri Giorgio, Spreafico Marco ne, All. Pesca.

Varedo: De Donà Lorenzo Maria P. 11, Meroni Aron 10, Najafi Massimo 9, Spreafico Alessandro 8, Foschini Federico 6, Aledjou Mohamed 4, Carolo Marco 4, Crosby Evan 4, Galli Fabio 4, Flocco Andrea 3, Fumagalli Stefano. All. Gatti.

La serie ora è finita così sul 3-2 per Varedo: Erba retrocessa in D

Il cartellone della serie: Prima gara a Erba domenica 14 maggio (57-72), gara2 mercoledì 17 maggio a Varedo (61-59 dts), gara 3 domenica 21 maggio a Erba (80-67), gara 4 mercoledì 24 maggio a Varedo (49-62) e gara 5 domenica 28 maggio a Erba (49-63).