Basket C Silver il Gorla Cantù oggi vuole chiudere l'anno brindando con una vittoria

Basket C Silver stasera a Casnate si gioca un importante anticipo del girone Blu2.

Basket C Silver la squadra brianzola alle 21 riceve il fanalino di coda Groane Lentate nell'ultimo impegno della prima fase

Nel campionato di basket C Silver lombardo non è ancora tempo di vacanze natalizie e panettoni per tutti, almeno per i giocatori del Gorla Team Abc Cantù che questa sera infatti tornano in campo per anticipare l'ultimo turno di ritorno del girone Blu2. Sul parquet amico del PalaFrancescucci di Casnate infatti il Team Abc diretto da coach Mattia Costacurta ospita alle ore 21 (arbitri Bignotti-Bellitto) il fanalino di coda Basket Groane Lentate sul Seveso. La squadra canturina è reduce dal ko di misura rimediato sul campo del Calolziocorte nell'ultimo turno mentre Lentate è ancora alla ricerca del suo primo successo stagionale. Per entrambe la voglia di chiudere l'anno brindando a una vittoria preziosa e ricca di significati. Ricordiamo che nel match d'andata il Gorla s'impose a Lentate per 81-70 il 5 novembre scorso.

Il programma del 7° turno, ultimo di ritorno del girone Blu2

Oggi mercoledì 22 dicembre ore 21 Gorla Cantù-Groane Lentate; venerdì 7 gennaio 2022 ore 21.15 Mandello-Le Bocce Erba, Varedo-Calolziocorte; sabato 8 Morbegno-Desio.

La classifica del girone Blu2

Mandello, 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Morbegno 16; Desio, Varedo 14; Gorla Team Abc Cantù 10; Basket Groane Lentate 0.