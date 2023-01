Basket C Silver la serie vincente del Gorla Cantù ieri si è interrotta sul campo del Gorle 

Basket C Silver si chiude oggi il 2° turno di ritorno del girone Blu lombardo

Basket C Silver stasera grande attesa per il derby lariano Le Bocce Erba-Indipendente Appiano Gentile

Si è aperto il 2° turno di ritorno del campionato di basket C Silver che ha visto ieri nel girone Blu in campo il Gorla Cantù atteso da un big match sul campo del Gorle. Purtroppo campo fatale per il team canturino che ha visto interrompersi la sua lunga striscia vincente. La squadra di coach Matteo Costacurta dopo essere partita bene ha dovuto incassare la reazione dei locali che poi si sono imposti nel finale per 77-73. Oggi il cartellone si chiude con l'atteso derby lariano Erba-Appiano Gentile che mette in palio punti pesanti.

I tabellini di Bellini Virtus Gorle - ABC Cantù 77 - 73 Parziali 14-16, 36-31, 66-53

Gorle: Montagnosi Luca 19, Carrara Alex 16, Osaghae Daniel 12, Deleidi Lorenzo 10, Colombo Morris 9, Milanesi Stefano 5, Gotti Claudio 4, Ravanelli Matteo 2, Epis Giorgio, Pirovano Nicolò, Budau David ne, Scarcella Danilo ne, All. Rossi Vanni.

Gorla Cantù: Stefanov Rubin 15, Tosetti Carlo 15, Tarallo Gabriele 13, Elli Stefano 12, Clerici Filippo 9, Brembilla Davide 7, Cattaneo Luca 2, Milici Simone, Toluwa George Miracle, Trombetta Luca. All. Costacurta.

Il programma del 2° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 20 Busnago-Caloziocorte 61-63, Mandello-Bottanuco 78-79, Varedo-Rondinella 73-59; sabato 21 ore 18 Gorle-Cantù 77-73, Morbegno-Villasanta 76-73; domenica 22 ore 18 Erba-Appiano, Novate-Vimercate.

La classifica del girone Blu

Novate 24; Gorla Cantù, Bottanuco 20; Busnago, Calolziocorte, Gorle 18; Villasanta, Morbegno 16; Erba 12; Appiano, Varedo, Mandello 10; Vimercate, 8; Rondinella Sesto 2.