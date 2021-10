Basket C Silver Le Bocce Erba cala il tris corsaro e sbanca anche Lentate sul Seveso

Risultati dei campionati di pallacanestro maschile

Basket C Silver si è aperto ieri sera il 3° turno d'andata del girone Blu2.

Basket C Silver si è aperto ieri sera il 3° turno d'andata del girone Blu2 lombardo.

Basket C Silver stasera in campo il Gorla Team Abc Cantà che ospita a Casnate il Morbegno alle ore 21

Tris vincente per Le Bocce Erba protagonista ancora nel 3° turno d'andata nel campionato di basket C Silver. Ieri sera infatti il team di coach Arturo Fracassa ha inanellato il terzo colpo corsaro di questo super inizio di stagione andando a sbancare anche il campo di Lentate sul Seveso per 68-71. Ancora una volta un successo in volata per capitan Spreafico e compagni capaci di rimontare e piazzare il break vincente nei minuti finali. Erba in vetta a punteggio pieno con il Mandello corsaro a Varedo. Oggi il girone Blu2 si completa con il Gorla Team Abc Cantù che riceve il Morbegno a Casnate alle ore 21 per provare a centrare la prima vittoria stagionale.

Nuovo Basket Groane Lentate - Le Bocce Erba 68 - 71

Parziali 24-21, 38-39, 59-53

Lentate: Lanzi 15, Bianchi 13, Novati 11, Sampietro 9, Castelli 8, Bartesaghi 5, Del Pero 4, Casadio 3, Di Guglielmo, Galasso, Olgiati, Livio. All. Bocciarelli.

Erba: Smaniotto, Rigamonti 13, Losa 11, Valsecchi 10, Colombo 8, Arnaboldi 4, Caimi 4, Sirtori 2, Sironi, Sivaglieri, Spreafico, Stillo. All. Fracassa Arturo.

Il programma del 3° turno del girone Blu2 di C Silver

Venerdì 8 ottobre: ore 21.15 Groane Lentate-Le Bocce Erba 68-71, Calolziocorte-Desio 63-50 , Varedo-Mandello 63-73; sabato 9 ore 21 Team Abc Cantù-Morbegno (a Casnate arbitri Mainetti-Sangalli).

Classifica del girone Blu2 di C Silver

Le Bocce Erba, Mandello 6; Aurora Desio, Calolziocorte 4; Morbegno 2, Team Abc Cantù, Varedo, Basket Groane Lentate 0.