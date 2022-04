Basket C Silver Le Bocce sfiora l'impresa con la capolista Marnatese ma perde in volata

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è completato il 1° turno di ritorno della seconda fase del girone Blu lombardo.

Si è completato ieri sera il 1° turno della seconda fase del girone blu del campionato di basket C Silver lombardo. Un turno sicuramente amaro per le due squadre brianzole visto che dopo il ko nell'anticipo subito dal Gorla Cantù, ieri è arrivata anche la sconfitta in volata e di misura de Le Bocce Erba che ha sfiorato l'impresa sul campo della capolista Marnatese ma si è dovuta arrendere per 58-56. Esattamente come all'andata il team erbese contro la prima della classe ha tenuto testa e giocato una buona partita perdendo solo nel finale. Il campionato tornerà in campo già mercoledì 13 per aprire il turno pre pasquale con Cantù-Casoratese.

I tabellini di

Marnatese - Le Bocce Erba 58 - 56 ( 18-17, 34-33, 44-43)

Marnatese: Augusto Matteo 14, De Franco Federico 14, Arui Alessandro 9, Cattaneo Maria A. 6, Preatoni Vittorio 6, Tiengo Filippo 5, Parietti Matteo 2, Azzimonti Edoardo 2, Pogliana Riccardo, Fiorini Alessandro ne, Roman Alessio ne, Siviglia Alessio ne, All. Viola.

Le Bocce: Rigamonti Andrea 16, Colombo Tommaso 13, Meroni Marco 6, Valsecchi Lorenzo 5, Arnaboldi Edoardo 4, Citterio Andrea 4, Caimi Francesco 2, Spreafico Marco 2, Stillo Francesco 2, Sirtori Vittorio 1, Sivaglieri Giorgio 1, Sironi Daniele. All. Fracassa.

Daverio - Gorla Cantù 80 - 64 Parziali 25-14, 49-27, 61-46

Davero:

Scaltritti Pietro 22, Pelucchi Nicolò 17, Arione Alberto 12, Bellotti Paolo 11, Zecchillo Simone 6, Pizzamiglio Marco 5, Torricelli Jacopo 4, Fiamberti Marco 3, Camurati Mario, Dell'Asta Mattia, Tozzo Tommaso, Carcano Tommaso. All. Sterzi.

Gorla: Tarallo Gabriele 23, Brembilla Davide 16, Tosetti Carlo 7, Trombetta Luca 6, Ndubuisi Chika Timothy 4, Borsani Guglielmo 3, Meroni Gregorio 2, Terragni Pietro 2, Maduka Ebuka 1, Chiappa Federico, Moscatelli Pietro, Redaelli Filippo. All. Costacurta.

Il programma del 9° e primo turno d’andata girone Blu

Venerdì 8 aprile ore 21.15 Daverio-Gorla Cantù 80-64 (Parziali 25-14, 49-27, 61-46), Fagnano Olona-Calolziocorte 56-62, Groane-Luino 60-66, Varedo-Campus Varese 72-76, Desio-Castronno 69-72, Mandello-Casoratese 61-68; sabato 9 ore 18.30 Marnatese-Le Bocce 58-56, Morbegno-Venegono 75-56.

La classifica del girone Blu

Marnatese 42; Castronno 34; Luino, Casoratese, Morbegno 30; Le Bocce Erba,Daverio, Calolziocorte 26; Mandello 24; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù18; Venegono 16; Campus Varese 10;Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.

Il programma del 10° e secondo turno d’andata girone Blu

Merceoldì 13 aprile ore 21.15 Gorla-Cantù-Casoratese, Desio-Luino, Venegono-Groane, Morbegno-Fagnano; giovedì 14 Marnatese-Varedo; venerdì 15 aprile ore 21.15 Daverio-Le Bocce Erba, Calolziocorte-Castronno,Mandello-Campus Varese.