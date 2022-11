Basket C Silver nuovo colpaccio del Gorla Cantù che espugna Varedo per 47-79

Basket C Silver si è aperto ieri sera il 7° turno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver brutto tonfo per Appiano contro il Bottanuco e domenica posticipo di lusso Erba-Novate

Si è aperto ieri sera il 7° turno d'andata del campionato di basket C Silver che ha visto protagonista il Gorla Cantù corsaro a Varedo. Grande prova dei ragazzi di coach Mattia Costacurta che hanno fin da subito aggredito la gara doppiando già all'intervallo gli avversari per poi gestire fino al 40'. Brutto tonfo invece per l'Appiano Gentile al terzo ko di fila. La squadra di coach Matteo Bonassi ieri sera è stato travolta sul campo del Bottanuco senza mai riuscire a riaprire la contesa. Domani chiuderà il posticipo di lusso al PalaErba dove i locali de Le Bocce proveranno a portare l'assalto alla quotata Novate.

I tabellini di

Pol. Varedo - ABC Cantù 47 - 79 Parziali 8-16, 20-40, 37-58

Varedo: Spreafico Alessandro 14, Crosby Evan 7, Meroni Aron 7, Najafi Massimo 7, Foschini Federico 4, Pardeo Lorenzo 4, Carolo Marco 2, Pessina 2, Boscolo Luca, Carpineti Giorgio, Fumagalli Stefano, Vitali Gioele, All. Gatti.

Gorla Cantù: Meroni Gregorio 13, Stefanov Rubin 13, Greppi Riccardo 12, Elli Stefano 10, Tarallo Gabriele 10, Tosetti Carlo 8, Borsani Guglielmo 6, Cattaneo Luca 4, Trombetta Luca 3, Mazzoleni Federico, Milici Simone, Terragni Pietro. All. Costacurta.

Bottanuco Basket - Indipendente Appiano 72 - 43 Parziali 17-7, 36-15, 51-27

Bottanuco: Farinatti Luca 14, Vitali Marco 13, Ondei Davide 8, Pirotta Giulio 8, Sala Nicholas 8, Veber Martin Jr 5, Augeri Andrea 4, Beretta Matteo 4, De Gaetano Samuele 4, Tamagnone Norberto 4, Goxhaj Matteo, Baggi, All. Ronconi.

Appiano: Gorla Jacopo 10, Borsani Riccardo 8, Castelli Alessandro 7, Novati Marco 6, Leva Matteo 3, Tomaselli Jacopo 3, Bottinelli Luca 2, Ferloni Simone 2, Quaglia Pietro 2, Clerici, Luraschi Luigi. All. Bonassi.

Il programma del 7° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 4 novembre ore 21.15 Bottanuco-Appiano Gentile 72-43, Eco Peg Varedo-Gorla Cantù 47-79, Busnago-Morbegno 86-68, Vimercate-Villasanta 67-45, Calolziocorte-Mandello 76-61; domenica 6 ore 18 Le Bocce Erba-Novate (arbitri D'Andrea-Maggioni), Gorle-Rondinella Sesto.

La classifica dopo sei turni del girone Blu

Busnago 12; Novate, Villasanta 10; Morbegno, Cantù, Vimercate, Calolziocorte, Bottanuco 8; Appiano Gentile, Le Bocce Erba 6; Varedo, Gorle, 4; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.