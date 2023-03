Basket C Silver: si apre questa sera l'8° turno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: sabato 4 l'Appiano Centile cerca un alto colpaccio a Gorle

Si apre questa sera l'8° turno di ritorno del campionato di basket C Silver. Nel girone Blu però le squadre nostrane oggi fanno da spettatrici mentre la prima a scendere in campo sarà domani sera l'Indipendente Appiano Gentile ospite a Gorle per provare a bissare il bel successo ottenuto contro Bottanuco. Domenica invece toccherà a Le Bocce Erba che ospiterà il fanalino di coda Rondinella Sesto ma i fari puntati saranno per il big match d'alta quota tra le prime due della classe Novate-Gorla Cantù.

Il cartellone completo dell'8° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 3 marzo ore 21 Mandello-Morbegno, Busnago-Villasanta, Bottanuco-Caloziocorte, Vimercate-Varedo; sabato 4 ore 18 Gorle-Appiano Gentle; domenica 5 ore 18 Novate-Gorla-Cantù, Erba-Rondinella Sesto

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 34; Gorla Cantù 30; Bottanuco 26; Busnago 24; Gorle, Villasanta 22; Calolziocorte, 20; Morbegno, Le Bocce Erba 18; Indipendente Appiano 16; Varedo, Vimercate 14: Mandello 12; Rondinella Sesto 6.

