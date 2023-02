Basket C Silver, super Appiano Gentile che ritrova il successo travolgendo Bottanuco

Basket C Silver: si è aperto ieri sera il 7° turno d'andata del girone Blu.

Basket C Silver: stasera il Gorla Cantù ospita Varedo, domani Erba a Novate

Il 7° turno di ritorno del campionato di basket C Silver è iniziato ieri sera con tre anticipi tellurici che hanno visto vincere tre squadre impegnate nelle retrovie a spese di formazioni più quotate. Copertina meritata per l'Indipendente Appiano Gentile che ha travolto in casa il Bottanuco salendo così a quota 16 ma nella lotta salvezza successi pesanti anche per Mandello e per il fanalino Rondinella. Stasera tocca al Gorla Cantù che vuole confermarsi seconda forza del torneo ospitando il Varedo mentre domani chiuderà la rinata Le Bocce Erba che renderà visita alla capolista Novate.

Il tabellino di Indipendente Appiano - Bottanuco Basket 77 - 51

Parziali 27-14, 45-24, 63-40

Appiano Gentile Leva Matteo 27, Clerici Alex 16, Borsani Riccardo 7, Tomaselli Jacopo 7, Castelli Alessandro 6, Novati Marco 5, Ferloni Simone 4, Lanzi Lorenzo 3, Luraschi Luigi 2, Bottinelli Luca, Gorla Jacopo, All. Bonassi.

Bottanuco: Farinatti Luca 24, Pirotta Giulio 6, Signore Pierluigi 6, Veber Martin Jr 6, Augeri Andrea 4, Beretta Matteo 2, Rigon 2, Sala Nicholas 1, Mazzoleni Marco, Tamagnone Norberto. All. Ronconi.

Il cartellone completo del 7° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 24 ore 21.30 Appiano Gentile-Bottanuco 77-51, Mandello-Calolziocorte 76-66, Rondinella-Gorle 64-53; sabato 25 ore 21.15 Gorla Cantù-Varedo, Morbegno-Busnago; domenica 26 ore 18 Novate-Erba, Villasanta-Vimercate.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 32; Gorla Cantù 28; Bottanuco 26; Busnago, Gorle 22; Calolziocorte, Villasanta 20; Morbegno, Le Bocce Erba 18; Indipendente Appiano 16; Varedo, Vimercate 14: Mandello 12; Rondinella Sesto 6.