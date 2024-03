Basket Divisione Regionale 1: stasera anticipo speciale con il derby Villa Guardia-Appiano Gentile

Si alza il sipario già oggi, mercoledì 6 marzo 2024, sull'ultimo turno della Prima fase del campionato di Divisione Regionale 1. Nel girone Centro D anticipo speciale e molto atteso di marca lariana va in scena questa sera a Villa Guardia dove la squadra locale di coach Mattia Di Lorenzo ospita i cugini dell'Indipendente Appiano Gentile ancora in corsa per il terzo posto.

Le altre squadre nostrane andranno in campo domenica 10 nei posticipi: in casa giocheranno Erba e Cucciago contro Civatese e Sondrio mentre il Gigante Invergo sarà in trasferta contro Nibionno. Intanto mano pesante del giudice sportivo sull' Inverigo dopo l'ultima gara giocata in casa contro Cucciago: squalificati per 1 turno Cristiano Motta, per 2 turni Riccardo Galli e inibito fino al 15 marzo Simone Smaniotto inoltre un turno di squalifica per il campo di gioco per invasione di campo commutata in una multa di 200 euro.

Il 22° turno, 11° ultimo di ritorno del girone Centro D

Mercoledì 6 marzo ore 21.30 Villa Guardia-Inverigo, venerdì 8 Mandello-Tirano; sabato 9 Morbegno-Rovagnate; domenica 10 ore 19 Nibionno-Inverigo; ore 18 Le Bocce Erba-Civatese ore 18.30 Cucciago Bulls-Sondrio.

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba 32; Cucciago Bulls 30; Civatese, Morbegno 28; Nibionno, Appiano Gentile 26; Villa Guardia 24; Rovagnate 18; Mandello 14; Il GIgante Inverigo 12; Tirano 8; Sondrio 6.