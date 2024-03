Basket Divisione Regionale 2: ieri a segno Figino e Alebbio, stasera il big match Tavernerio-Lesmo

Giovedì sera vincente per Figino e Alebbio Como che si sono imposti ieri nei rispettivi impegni validi per il 20° turno del girone Ovest C di Divisione Regionale 2.

Il Figino di coach Chiorboli ha sbancato il campo dell'Antoniana Como salendo così al quarto posto solitario mentre l'Alebbio ha battuto in casa il fanalino Lomazzo. Oggi fari puntati sul big match che mette in palio il primato Tavernerio-Lesmo.

Programma del 20° turno, 9° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 5 marzo Giussano-Pescate 57-60, mercoledì 6 ore 21.30 Carnate-Lurate 55-71, giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Figino 54-61, Alebbio-Lomazzo 65-47; venerdì 8 ore 21.15 Tavernerio-Lesmo; domenica 10 ore 20.30 Comense-Cesano Seveso.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo, Kaire Sport Lurate Caccivio 30; Figino 26; Pescate 24; Antoniana Como, Cesano Seveso 20; Comense 18; Giussano 16; Alebbio Como 10; Carnate 6; Lomazzo 4.