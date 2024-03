Basket Divisione Regionale 2: la Kaire Lurate Caccivio stasera gioca a Carnate con il 1° posto nel mirino

Si è già aperto ieri sera con l'anticipo vinto dal Pescate il 9° turno, terzultimo di ritorno del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2 che oggi regala un'altra partita molto importante per la classifica.

A Carnate infatti alle 21.30 torna in campo la Kaire Sport Lurate Caccivio che ha l'occasione ghiotta di agganciare momentaneamente in vetta il tandem Taverenrio-Lesmo. Una grade opportunità per il quintetto luratese diretto da coach Davide Corti che sta vivendo una grande stagione:

"E' vero siamo in forma, stiamo bene e oggi abbiamo il primo match point per assicurarci uno dei primi tre posti che è il nostro obiettivo. Arrivati a questo punti ci crediamo poi nella seconda fase ci potremo divertire ancora".

Programma del 20° turno, 9° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 5 marzo Giussano-Pescate 57-60, mercoledì 6 ore 21.30 Carnate-Lurate, giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Figino, ore 21.30 Alebbio-Lomazzo; venerdì 8 ore 21.15 Tavernerio-Lesmo; domenica 10 ore 20.30 Comense-Cesano Seveso.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 30; Kaire Sport Lurate Caccivio 28; Pescate; Figino 24; Antoniana Como, Cesano Seveso 20; Comense 18; Giussano 16; Alebbio Como 8; Carnate 6; Lomazzo 4.