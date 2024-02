Basket Divisione Regionale 2: Lesmo ko nell'anticipo e Tavernerio può tornare in vetta da solo

Il 7° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2 si è già aperto con un anticipo davvero molto importante per la classifica del girone Ovest C. Ieri sera infatti il Lesmo ha perso sul campo del 5 Fuori Giussano che ha così fatto un favore grosso al Tavernerio che venerdì vincendo a domicilio il testacoda con Lomazzo tornerebbe da solo in vetta al girone. Intanto oggi è in programma un nuovo anticipo molto interessante con il Figino che cerca riscatto sul campo del Carnate.

Programma del 18° turno, 7° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 20 febbraio ore 21.30 Giussano-Lesmo 84-72; mercoledì 21 ore 21.30 Carnate-Figino, giovedì 22 ore 21.15 Antoniana-Cesano Seveso; venerdì 23 ore 21.15 Tavernerio-Lomazzo, Pescate-Lurate, domenica 25 ore 20.30 Comense-Alebbio.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 28; Lurate 24; Figino, Pescate 22; Cesano Seveso, Antoniana 18; Comense, Giussano 14; Alebbio 8; Carnate, Lomazzo 4.