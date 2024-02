Basket Divisione Regionale 2: nuovo anticipo e altra sorpresa con Figino ko a Carnate

Secondo anticipo del 7° turno di ritorno del girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2 e secondo colpo a sorpresa. Dopo il Lesmo infatti ieri sera è caduta anche un'altra grande del torneo il Figino stoppato sul campo del Carnate per 69-55. Una brutta battuta d'arresto per la squadra gialloverde di coach Gialuca Chiorboli che vede rallentare la sua rincorsa alle zone alte. Oggi il cartellone presenta un interessante Antoniana-Cesano Seveso.

Programma del 18° turno, 7° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 20 febbraio ore 21.30 Giussano-Lesmo 84-72; mercoledì 21 ore 21.30 Carnate-Figino 69-55, giovedì 22 ore 21.15 Antoniana-Cesano Seveso; venerdì 23 ore 21.15 Tavernerio-Lomazzo, Pescate-Lurate, domenica 25 ore 20.30 Comense-Alebbio.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 28; Lurate 24; Figino, Pescate 22; Cesano Seveso, Antoniana 18; Comense, Giussano 14; Alebbio 8; Carnate 6; Lomazzo 4.