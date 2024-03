Basket Divisione Regionale 2: Tavernerio vince lo scontro al vertice con Lesmo e torna solo in testa

C'era grande attesa ieri sera per lo scontro al vertice nel girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2. A Tavernerio erano di fronte le due capoliste e al termine di una gara combattuta la squadra di casa diretta da coach Matteo Rini è riuscita ad imporsi nel finale per 70-66. Con questa vittoria il Tavernerio allunga da solo in vetta e si porta 2-0 nei confronti diretti con Lesmo e a due turni dalla fine della prima fase ha ipotecato il primato. Il 20° turno si chiuderà domani con il posticipo Comense-Cesano Seveso.

Programma del 20° turno, 9° di ritorno del girone Ovest C

Martedì 5 marzo Giussano-Pescate 57-60, mercoledì 6 ore 21.30 Carnate-Lurate 55-71, giovedì 7 ore 21.15 Antoniana-Figino 54-61, Alebbio-Lomazzo 65-47; venerdì 8 ore 21.15 Tavernerio-Lesmo 70-66; domenica 10 ore 20.30 Comense-Cesano Seveso.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio 32; Lesmo, Kaire Sport Lurate Caccivio 30; Figino 26; Pescate 24; Antoniana Como, Cesano Seveso 20; Comense 18; Giussano 16; Alebbio Como 10; Carnate 6; Lomazzo 4.