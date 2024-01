Basket Divisione Regionale 2: testacoda a senso unico Lesmo travolge Lomazzo e aggancia in vetta Tavernerio

Il primo turno di ritorno del girone Ovest C di DR2 si è chiuso domenica secondo pronostico e nessuna sorpresa. Nel weekend infatti il testacoda Lesmo-Lomazzo si è risolto con un'ampia vittoria dei padroni di casa che così hanno agganciato al primo posto il Tavernerio a quota 20 punti. Per il Lomazzo invece continua il suo campionato difficile che lo vede ancora all'ultimo posto solitario con una sola vittoria all'attivo. Il torneo ritornerà in campo giovedì 18 con l'anticipo Alebbio Como-Pescate.

Programma del 12° turno, primo di ritorno girone Ovest C

Martedì 9 gennaio alle 21.30 5 Fuori Giussano-Antoniana Como 70-55; mercoledì 10 alle 21.30 Carnate-Tavernerio 49-71; venerdì 12 alle 21.30 Lurate Caccivio-Cesano Seveso 79-59, Figino-Alebbio 74-60, Pescate-Comense 91-62; domenica 14 alle 18.15 Lesmo-Lomazzo 85-41.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 20; Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 18; Pescate 16; Antoniana Como, Cesano Seveso 12; 5 Fuori Giussano 10; Comense 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.

Programma del 13° turno, secondo di ritorno girone Ovest C

Giovedì 9 gennaio alle 21.30 Alebbio-Pescate; venerdì 19 alle 21.15 Tavernerio-Giussano, alle 21-30 Lurate-Antoniana, Cesano Seveso-Lesmo, Lomazzo-Figino; domenica 21 alle 20.30 Comense-Carnate.