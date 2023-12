Basket Divisione Regionale 4: Il Gigante Inverigo sbanca Cantù e interrompe la imbattibilità della capolista Btf

Si è chiuso con i fuochi d'artificio il 2023 del girone G del campionato di Basket Divisione Regionale 4. Il 7° turno d'andata infatti ha regalato molti risultati pirotecnici e soprattutto le sconfitte delle prime tre del torneo.

A cominciare da quella della capolista Btf Cantù che nel posticipo domenicale ha perso la sua imbattibilità superata in casa dal Gigante Inverigo. Ko casalingo anche per la seconda forza l'Alebbio Como domato in volata dal Tavernerio. Stop anche per il Figino battuto a Menaggio.

Da segnalare anche i successi del Basket Fino a domicilio con Cabiate e del Senna sul campo del fanalino Cadorago. Il campionato tornerà in campo dopo la pausa natalizia il 16 gennaio.

I risultati del 7° turno d'andata del girone G

Giovedì 14/12 ore 21.30 Menaggio-Figino 54-40, Alebbio-Tavernerio 57-58; venerdì 15 ore 21.30 Basket Fino-Cabiate 45-42; domenica 17 ore 18 Cadorago-Senna 40-88, ore 21 Btf Cantù-Inverigo 53-59.

La classifica aggiornata del girone G

Btf Cantù 12; Alebbio Como 10; Figino, Gigante Inverigo, Tavernerio, Basket Fino 8; Pol Senna, Menaggio 6; Cabiate 4; Olimpia Cadorago 0.

Il cartellone dell'8° turno d'andata del girone G

Martedì 16/1/2024 Inverigo-Menaggio, Cabiate-Btf Cantù; Giovedì 18 Tavernerio-Cadorago, venerdì 19 Figino-Alebbio; domenica 21 Senna-Basket Fino.