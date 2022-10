Basket femminile a Sondrio la Vertematese vede le streghe: primo ko per 55-40

Basket femminile sabato da brividi per due squadre lariane nel 5° turno di serie C donne

Basket femminile quarto stop consecutivo per il Btf Cantù battuto in casa da Tradate per 54-70

Sarà stata l'aria di Halloween ma è stato davvero un sabato da brividi per le due squadre lariane impegnate ieri sera nel campionato di serie C di basket femminile. In Valtellina infatti la Vertematese ha visto le streghe ed è incappata nel primo ko stagionale sconfitta dal Sondrio per 55-40 al termine di una gara vissuta sul filo dell'equilibrio solo nella prima frazione (15-14). Poi infatti le azzurre lariane sono sempre state costrette a rincorrere le locali che le hanno agganciate in classifica. Brutta serata anche per il BTF Cantù che è incappato nel quinto stop consecutivo perdendo in casa anche contro il Tradate per 54-70. E pensare che le furie rosse brianzole avevano iniziato bene chiudendo avanti la prima frazione per 20-17 ma poi le ospiti hanno recuperato per poi allungare gradualmente fino al successo finale.

Il cartellone completo del 5° turno d'andata del girone B

Venerdì 28 ottobre ore 21.15 Mariano-Legnano 69-55, Gavirate-Trezzano 57-58, Gallarate-Corsico 57-551; sabato 29 ore 20.45 Btf Cantù-Tradate 54-70, Sondrio-Vertematese 55-40; domenica 30 Bollate-Fernese, Garbagnate-Idea Sport Milano. Riposa Basket Como.

Classifica del girone B

Gallarate 10; Vertematese, Corsico, Sondrio 8; Ardor Bollate, Trezzano 6; Basket Como, Fernese, Mariano, Tradate 4; Fernese, Idea Sport, Legnano 2; Gavirate, Garbagnate, Btf Cantù 0.