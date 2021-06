Basket femminile Beatrice Del Pero lascia Costa Masnaga e vola alla Famila Schio

Basket femminile colpo di mercato in A1 con protagonista la forte cestista canturina.

Basket femminile felice la brianzola: "Il treno del club scledense quando passa devi prenderlo è una grande opportunità per la mia carriera"

Colpo di scena nel mercato del basket femminile italiano di serie A1. Protagonista una delle giocatrici brianzole più emergenti del momento. Stiamo parlando della cestista di Cantù Beatrice Del Pero classe 1999 che dopo la bella stagione giocata a Costa Masnaga per la prima volta da capitana e culminata con la conquista dei playoff, è in queste ore protagonista di un passaggio clamoroso quanto prestigioso in uno dei club più nobili e vincenti del basket Italiano in rosa. Bea Del Pero infatti proprio da poco è stata ufficializzata come una nuova giocatrice della Famila Schio nonostante avesse già rinnovato il contratto con la Limonta Costa Masnaga. Bea così lascia la casa madre Costa dove è cresciuta fin dalle giovanili per approdare alla corte arancione di coach Dikaioulakos. Ricordiamo che nell’ultima stagione con la Limonta Del Pero ha chiuso con una media di 10 punti (con 37% dall’arco), oltre 2 rimbalzi e quasi 3 assist a partita. Ora dopo aver vestito anche le maglie di Torino e Battipaglia in A1, Del Pero è pronta a questo che come die lei rappresenta un grande salto per la sua carriera sportiva: