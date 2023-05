Basket femminile: nel weekend si è chiuso ieri il penultimo turno di C donne.

Basket femminile: Como vince in casa il derby con il Btf Cantù per 53-46

E' andato in archivio il penultimo turno stagionale del campionato di serie C di basket femminile lombardo. Nel girone B fari puntati nel weekend sul derby nostrano che ha visto il successo, il secondo consecutivo del Basket Como che ha regolato le cugine del Btf Cantù. Sconfitta esterna invece per la Vertematese a Bollate. Ora tutta l'attenzione si sposta sull'ultima giornata che deve decidere la prima posizione e anche le altre tre piazze dei playoff con coinvolta anche la Nonna Papera Mariano.

Il cartellone del 29° turno del girone B

Venerdì 5 maggio ore 21.15 Gallarate-Mariano 43-44, Trezzano-Legnano 52-70, Gavirate-Tradate 54-67; sabato 6 ore 21 Como-Btf Cantù53-46 ; domenica 7 ore 18 Bollate-Vertematese 66-53, Corsico-Garbagnate 72-36, Sondrio-Idea Sport 73-36.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate, S0ndrio, Corsico 46; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 42; Vertematese 34; Tradate, Legnano 26; Idea Sport Milano, Fernese 24; Como 16; Trezzano 14; Btf Cantù 10; Garbagnate, Gavirate 4.

Il cartellone del 30° e ultimo turno del girone B

Venerdì 12 maggio ore 21.15 Mariano-Sondrio, Vertematese-Como, Gallarate-Legnano, Tradate-Bollate,; sabato 13 ore 19 Cantù-Fernese; domenica 14 Garbagnate-Gavirate, Idea Sport-Trezzano.