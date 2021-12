Basket femminile, il Basket Como ha vinto il derby contro il Btf Cantù

Pallacanestro minors in rosa

Si è completato il 10° turno del girone Giallo 1 di serie C donne

Basket femminile si è completato il 10° turno del girone Giallo 1 di serie C donne.

Basket femminile: la squadra lariana ha superato in casa le furie rosse brianzole per 49-39

In un weekend caratterizzato da due gare rinviate per Covid, il girone Giallo1 del campionato di serie C di basket femminile ha visto disputarsi l'atteso derby lariano Basket Como-Btf Cantù. Una gara tirata che ha salutato il prezioso successo delle locali comasche dirette da coach Alessio Crugnola che si sono imposte per 49-39. Il Basket Como sale così a quota 8 punti in classifica e prima di festeggiare il Natale tornerà in campo già martedì 21 dicembre nell'anticipo del 4° turno di ritorno ospite del Tradate alle ore 21.15. Le altre gare invece si giocheranno a Gennaio dopo l'Epifania.

Questo il programma del 10° turno terzo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 17 dicembre Sant'Ambrogio Mariano-Tradate rinviata, Gavirate-Pol Comense rinviata, Vertematese-Gallarate 38-52; sabato 18 ore 21 Basket Como-Btf Cantù 49-39.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 18; Isotec Gallarate 16; Tradate 14; Btf Cantù 10; Basket Como 8; Gavirate, Vertematese 4; Pol. Comense 0.

Questo il programma dell'11° turno, quarto di ritorno del girone Giallo1

Martedì 21 dicembre ore 21.15 Tradate-Basket Como; venerdì 7 gennaio 2022 ore 21.30 Vertematese-Comense, Gavirate-Gallarate; sabato 8 ore 20.30 Btf Cantù-Nonna Papera Mariano.