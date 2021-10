Basket femminile il Btf Cantù vince il derby con il Basket Como, Comense ko contro Gavirate

Pallacanestro rosa risultati

Si è chiuso sabato sera il 3° turno d'andata del campionato di serie C di basket femminile lombardo che ha visto protagoniste ben tre squadre lariane. A Vighizzolo è andato in scena il derby tra le padroni di casa del Btf Cantù e il Basket Como che ha visto il successo delle furie rosse locali per 61-54. Sconfitta casalinga invece per la Pol Comense battuta per 42-63 dal Gavirate. Le nerostellate restano così ultime nel girone Giallo1 con la Vertematese.

Questo il programma del 3° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 29 ottobre Tradate-Nonna Papera Mariano 51-53, Gallarate-Vertematese 53-42; sabato 30 Comense-Gavirate 42-63, Btf Cantù-Basket Como 61-54.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano, Isotec Gallarate 6; Tradate, Btf Cantù 4; Basket Como, Gavirate 2; Pol. Comense, Vertematese 0.

Questo il programma del 4° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 5 novembre Nonna Papera Mariano Comense-Btf Cantù (ore 21.15), Gavirate-Gallarate; sabato 6 Comense-Vertematese (ore 20.45), Basket Como-Tradate (ore 21).