Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero vince la Supercoppa Italiana

Pallacanestro in rosa: primo titolo

Basket femminile assegnato il primo trofeo stagionale del massimo campionato donne.

Basket femminile la guardia brianzola alla prima stagione in veneto debutterà in campionato domenica 3 contro Lucca

Il basket femminile italiano ha assegnato nelle ultime ore il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana che è stata vinta dalla Famila Schio che in casa ha battuto ieri sera le campionesse d'Italia della Reyer Venezia per 67-64. Un alloro importante che rappresenta anche il primo trofeo in maglia orange per la cestista canturina Beatrice Del Pero da quest'estate arrivata alla corte dell'ambizioso club veneto. In semifinale Schio aveva invece superato largamente Ragusa per 99-57 con 5 punti segnati da Del Pero. Una stagione che per la giovane brianzola era iniziata alla grande con la qualificazione del club arancione per i gironi finali di Eurolega. E domenica 3 ottobre comincia anche il campionato di A1, con Schio e Del Pero che nell'Opennig day a Moncalieri, sfideranno Lucca alle ore 17.

Il tabellino della finale di Supercoppa

Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 67-64

(21-19, 36-47, 47-53)

Famila Wuber Schio: Del Pero ne, Sottana 13, Gruda 4, Verona 2, Crippa 3, Andrè 15 Grigalauskyte, Dotto 12, Keys 7, Laksa 11. All. Dikaioulakos

Umana Reyer Venezia: Bestagno 11, Carangelo, Pan 13, Anderson 16, Petronyte 12, Madera 4, Smorto ne, Attura 8, Camporeale ne, Penna.

Il tabellino della semifinale di Supercoppa

Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa 99 - 57

(25-16, 46-38, 71-53, 99-57)

Famila Wuber Schio: Del Pero 5 (0/1, 1/2), Sottana 18 (5/6, 2/3), Gruda 6 (3/3 da 2), Verona 8 (4/6, 0/1), Crippa 8 (1/2, 2/3), Grigalauskyte 19 (6/12, 1/1), Andrè 8 (4/8 da 2), Dotto 6 (3/3, 0/1), Keys 9 (3/6, 1/1), Laksa 12 (3/6, 2/5) All. Dikaioulakos

Passalacqua Ragusa: Romeo 15 (3/3, 2/9), Consolini 3 (1/6, 0/2), Tumeo, Sammartino, Kacerik 3 (1/4 da 3), Tagliamento 11 (1/5, 3/7), Chessari, Bucchieri, Ruzickova 6 (3/6, 0/1), Taylor 19 (7/16, 0/2) Allenatore: Recupido

Il calendario del 1° turno di serie A1 femminile

Venerdì 1 ottobre Venezia-Broni, Virtus Bologna-San Martino di Lupari; sabato 2 Sassari-Limonta Costa Masnaga, Campobasso-Empoli; domenica 3 Ragusa Geas Sesto, ore 17 Schio-Lucca, Moncalieri-Faenza.