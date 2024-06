Basket femminile: la lariana Spreafico con l'Italia domina in Danimarca e vola agli Europei 3X3

Fa ancora festa il basket femminile 3x3 italiano e lariano. Già perchè è stato un altro weekend vincente per la cestista di Asso Laura Spreafico che con l'Italia 3X3 si è qualificata per gli Europei di categoria FIBA 3×3 Europe Cup in programma a Vienna dal 22 al 25 agosto.

Un altro successo

Sulla scia del recente successo a Gabala nel Women’s Series 3×3, le azzurre con Spreafico in campo si sono ripetute anche in Danimarca a Copenaghen dove hanno staccato il biglietto per gli Europei. Decisiva la vittoria in semifinale contro il Portogallo per 21-16 a coronamento di un percorso netto e imbattuto. Le Azzurre avevano aperto i Qualifiers di Copenaghen superando Repubblica Ceca e Danimarca. Più che soddisfatta del torneo Laura Spreafico: “Siamo felicissime, per la qualificazione all’Europeo e per come l’abbiamo ottenuta, ovvero giocando tre partite solide, di alto livello, senza cali di tensione“.

I tabellini dell'Italia 3X3

Italia-Rep.Ceca 15-8, (Spreafico 5)

Italia-Danimarca 13-11 (Spreafico 2)

Italia-Portogallo 21-16 (Spreafico 6)