Basket femminile: oggi penultimo turno di qualificazioni europee per la nazionale.

Basket femminile: l'assese Laura Spreafico stasera guida l'Italia contro il Lussemburgo

Penultimo appuntamento di qualificazioni europee per il basket femminile italiano e per la cestista lariana Laura Spreafico. C'è anche l'ex cestista della Comense tra le convocate per la sfida che stasera alle ore 19 l'Italia giocherà in Lussemburgo con già la qualificazione in tasca ma per ottenere un sorteggio più agevole dei gironi del prossimo Europeo.

Spreafico e compagne infatti sono già sicure di un posto all'EuroBasket Women 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele (fase finale a Lubiana). Domani mattina le azzurre si trasferiranno a Friburgo, dove domenica 12 febbraio (ore 17.00) giocheranno l'ultimo impegno dei Qualifiers contro la Svizzera già battuta all'andata.

L'8 marzo Lubiana ospiterà il sorteggio dei gironi di EuroBasket Women. Insieme all'Italia sono già qualificate Spagna e Lettonia, insieme ai Paesi ospitanti Israele e Slovenia. Le prime sei squadre dell’Europeo accederanno al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi.

Le formazioni in capo stasera ore 19 al National Sports and Culture Centre - d’Coque

Lussemburgo

#1 Isa Hamalainen (2006, 1.83, C, BBC Residence)

#5 Seila Skrjeli (2006, 1.67, G, Diddeleng)

#6 Nadia Mossong (1986, 1.81, A, Diddeleng)

#9 Kyra Coulon (2004, 1.80, A, Basket Esch)

#11 Mandy Geniets (1998, 1.75, G, Diddeleng)

#14 Lisa Brigitta Jablonowski (1997, 1.90, C)

#16 Emma Blasen (2006, 1.75, G, Diddeleng)

#22 Liz Irthum (2001, 1.82, A, Grengewald)

#24 Laetitia Schumacher (2004, 1.75, A, Contern)

#27 Cathrin Wolff (1996, 1.81, A-C, Grengewald)

#28 Esmeralda Skrijelj (1995, 1.78, A, Amicale Steinsel)

#32 Charlie Bidinger (1995, 1.70, A, Musel Pikes)

#35 Faith Ehi Etute (2005, 1.83, A-C, Diddeleng)

Coach: Mariusz Dziurdzia

Assistente: Jerome Altmann

Italia (Presenze, punti)

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio, 21, 103)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Reyer Venezia, 1, 4)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa, 30, 230)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Famila Schio, 51, 273)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio, 8, 69)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Segafredo Zanetti Bologna, 65, 700)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.86, A, Geas Sesto San Giovanni, 8, 15)

#19 Martina Fassina (1999, 1.82, G, Umana Reyer Venezia, 8, 66)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.92, C, Segafredo Zanetti Bologna, 40, 270)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.82, A, Gernika Bizkaia - Spagna, 32, 104)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni, 2, 1)

#30 Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa, 14, 67)

Arbitri: Alexandre Maret (Francia), Pierre Gilis (Belgio), David Caballe (Irlanda)