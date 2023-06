Basket femminile: si chiusa la preparazione della nazionale maggiore vergo gli Europei.

Basket femminile: Laura Spreafico e l'Italia perdono l'ultimo test contro la Germania 65-70

Sono giorni importanti per il basket femminile italiano. Ieri infatti la nazionale maggiore azzurra ha giocato e perso l'ultimo test amichevole in vista dell’EuroBasket Women 2023, che si giocherà tra Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno.

A Pordenone le azzurre con la lariana Laura Spreafico protagonista in campo, hanno perso contro la Germania per 65-70. Non sono bastati gli 8 punti segnati dalla cestista di Asso ad evitare il ko nel finale. Già oggi coach Lino Lardo comunicherà i nomi delle 12 atlete che martedì 13 giugno voleranno in Israele per giocare l’EuroBasket Women 2023, l’esordio giovedì alle ore 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca.

Il 16 le azzurre torneranno in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele mentre il 18 giocheranno l'ultimo impegno del girone contro il Belgio alle 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherà il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro).

Il tabellino di Italia-Germania 65-70

Parziali: 12-17; 28-36, 48-49

Italia: Keys* 19 (6/8, 2/4), Villa 2 (1/2), Bestagno 6 (2/5), Verona* (0/1, 0/1), Zandalasini* 9 (3/7, 1/4), Pan* 6 (0/1, 2/5), Trucco, Cubaj 4 (2/5), Santucci 9 (1/2, 0/2), Fassina (0/4, 0/2), Andrè* 2 (1/9), Spreafico 8 (1/2, 2/4). All. Lardo

Germania: Bessoir 8 (1/1, 2/5), Crowder 2 (1/2), Degbeon, Fiebich 17 (6/9,1/5), Geiselsöder 8 (4/6, 0/1), Gülich 13 (5/10), Hartmann (0/3 da 3), Sontag, Stach ne, Wilke 2 (1/2), Brunckhorst 4 (2/2, 0/2, Greinacher 16 (4/5, 2/2). All. Thomaidis.