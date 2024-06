Basket femminile: l'Italia 3x3 di Laura Spreafico stoppata in semifinale alle Women’s Series

Si è interrotta in semifinale il cammino dell'Italia di basket femminile 3×3 Open alla tappa della Women’s Series che si è giocata a Orleans in Francia. Le azzurre trascinate dalla cestista di Asso Laura Spreafico dopo aver vinto il girone eliminatorio e superato i quarti di finale a spese della Repubblica Ceca, sono state sconfitte di misura in semifinale da Clermont Ferrand, la Francia B, al termine di un match equilibrato e deciso allo scadere in un'azione molto discussa.

Tutti risultati del team azzurro

Girone eliminatorio

Italia-Polonia 22-11

Italia: Consolini 9, Trimboli 3, Miccoli, Spreafico 10.

Italia-Filippine 22-11

Italia: Consolini 6, Trimboli 5, Miccoli 9, Spreafico 2.

Quarti di finale

Italia-Repubblica Ceca 15-13

Italia: Consolini 4, Trimboli, Miccoli 7, Spreafico 4.

Semifinale

Italia-Clermont Ferrand 19-21

Italia: Consolini 5, Trimboli 1, Miccoli 5, Spreafico 8.